اخبار العالم

برشلونة يعبر بيتيس ويضرب موعداً مع الريال في نهائي السوبر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يعبر بيتيس ويضرب موعداً مع الريال في نهائي السوبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444200-638091574087681955.jpg

2023-01-12 | 22:52

برشلونة يعبر بيتيس ويضرب موعداً مع الريال في نهائي السوبر

المصدر:

562 مشاهدة

حقق برشلونة الانتصار بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسبانين والمقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية .
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا