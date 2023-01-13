انت الان تتابع خبر برشلونة يعبر بيتيس ويضرب موعداً مع الريال في نهائي السوبر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444200-638091574087681955.jpg
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2023-01-12 | 22:52
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حقق برشلونة الانتصار بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسبانين والمقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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