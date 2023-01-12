شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يجهز لمفاجأة مدوية أمام السيتي فى تشكيل اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد يفكر فى الدفع بفوتر فيجورست، مهاجم الشياطين الحمر الجديد، القادم من صفوف بوشتكاش التركي، فى ديربي مانشستر القادم.

وأفادت التقارير أن اليونايتد قد أنهي الصفقة، ولكن مع ذلك فإن فرص لحاق المهاجم الهولندي بالمباراة القادمة أمام السيتي صعبة للغاية، فى الوقت الذي يسارع فيه مسئولي اليونايتد الزمن من أجل تسجيل اللاعب غدًا الجمعة من أجل اللحاق بالمباراة القادمة.

ويسعي المدرب للهولندي تين هاج من مباغتة جوارديولا فى مباراة السيتي القادمة، وإقحام فيجورست من بداية اللقاء، الشئ الذي قد يسبب بعض الإرباك لمدافعي السماوي، خاصة أن اللاعب مجهولًا عن الدوري الإنجليزي.



تين هاج يطالب لاعبيه بضرورة الفوز

ومن جانبه، حرص تين هاج، التشديد على لاعبي اليونايتد بضرورة تحقيق الفوز أمام السيتي فى الجولة القادمة، وإستغلال الحالة الفنية الجيدة التى أصبح عليها الفريق فى الآونة الأخيرة بعد المونديال.



موعد مباراة اليونايتد والسيتي القادمة

ومن المقرر أن يستضيف اليونايتد نظيره السيتي يوم السبت المقبل، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.