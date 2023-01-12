شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد.. توضيح بخصوص مقال الكاتبة أميرة خواسك «يحدث فى مطار القاهرة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالإشارة إلى مقال الكاتبة أميرة خواسك، فى «الخليج 365»، بتاريخ 7 يناير 2023 بعنوان «يحدث فى مطار القاهرة»، والذى أشارت فيه إلى ما كتبه المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، نود أن نوضح لسيادتكم الرد الآتى حول ما ورد بالمقال:

▪︎ فى ضوء ما ورد بالمقال بشأن إغلاق إحدى الكافيتريات بصالة السفر الداخلى فى مبنى الركاب رقم 1 ومنع الوقوف أمامها بسبب تواجد وزير الطيران الأسبق بها.. نود أن نوضح أن هذا الكلام ليس صحيحا، حيث كان مدير عام مبنى الركاب رقم 1 ومعه مدير صالة السفر الداخلى متواجدين بالصالة الساعة 6.45 صباحا يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022 خلال تفقده سير العمل، وتصادف وجود وزير الطيران المدنى الأسبق وأسرته وكذلك أحد الشخصيات الفنية وأسرته وآخرين بأحد الكافيتريات.

.. ولم تصدر أى تعليمات من أى مسؤول بمبنى 1 بمنع دخول مسافرين آخرين وإغلاق الكافيتريا ومنع الوقوف أمامها بدليل تواجد بعض الركاب داخلها، حيث التقطوا الصور معهم «داخل محيط الكافتيريا» وهو ما يؤكد أنها لم تكن مقصورة على أحد.

▪︎ تلاحظ قيام إحدى المسافرات بأخذ كرسى من داخل الكافيتريا «تورينو» الكائنة بصالة السفر «2» والجلوس عليه لأداء الصلاة، وهو ما يؤكد عدم منع أى راكب من دخول الكافيتريا، وبعد الانتهاء من الصلاة أفادها عامل الكافيتريا استأذنها بأنه سيقوم بإرجاع الكرسى إلى الكافيتريا مرة أخرى، حيث يُمنع وضع الكرسى خارج «حدود الكافيتريا» خشية من توقيع غرامة، خاصة أن هناك مكانا مخصصا للصلاة، حيث قامت الراكبة بالإساءة لعامل الكافيتريا بطريقة شديدة وقاسية لفتت انتباه الركاب والحاضرين، وعلى الفور توجه إليها مدير المبنى وقام باحتواء الموقف وإبلاغها بشخصيته وتوضيح أن تصرف العامل يأتى فى إطار التزامه بعمله المكلف به دون أى تجاوز منه.. وفى أثناء ذلك حضر زوجها وبعد أن عرفه مدير المبنى بشخصيته أبلغه أنه المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، وتم الترحيب به وقال لمدير المبنى أنا شاكر وممتن لإجراءات المكان ويجب على الجميع الالتزام ثم قام بالانصراف دون تعقيب أو إبداء أية ملاحظات.

▪︎ لم يتم توجيه أى ملاحظات إلى مدير المبنى من قِبل الوزير الأسبق المهندس/ هانى محمود، بخصوص دورات المياه.. ونحيطكم علما بأنه تم تطوير دورات المياه بصالة السفر الداخلى رقم 2 منذ شهرين على أعلى مستوى، ويتم تعقيم وتطهير دورات المياه عقب انتهاء كل رحلة، حيث تتم المتابعة الدورية وإجراء استقصاء لرأى الركاب عن جودة الخدمات المقدمة ولم يصدر أى شكوى من أحد الركاب فى تلك الأحداث، ولم يتم إبلاغ مدير المبنى من قِبل المهندس هانى محمود بأى شكوى.

▪︎ أما بالنسبة لتأخير إقلاع الرحلة التى كان على متنها الوزير الأسبق هانى محمود وأسرته، نؤكد أنها لم تكن رحلة لشركة مصر للطيران التى لا تعمل من مبنى الركاب رقم 1.. ولكنها كانت رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة التى تقلع من مبنى 1.. وأن التعميم كما ورد بالمقال بأن رحلات الشركة الوطنية تتأخر يسىء لمكانة الشركة الوطنية التى نعتز بها جميعا.. ونود التوضيح بأن رحلات شركات الطيران على مستوى العالم قد تتعرض لتأخيرات لأسباب مختلفة.

▪︎ وبناءً على ما سبق ذكره نؤكد لكم أن ما ورد بالمقال ليس صحيحا ويسىء لمنظومة الطيران، ونناشد الجميع ضرورة تحرى الدقة والتأكد مما يتم تداوله والذى يقلل من المجهودات المبذولة فى سبيل تقديم أفضل مستوى خدمة للركاب.. علما بأنه ورد الكثير من خطابات الشكر وشهادات التقدير من وزراء وإعلاميين وشخصيات عامة وفنانين وركاب أجانب أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة بمبنى 1 وجودة مستوى النظافة العام، وذلك أثناء سفرهم من صالة السفر الداخلى رقم 2.

ونؤكد لكم أن كل المطارات المصرية تشهد متابعة وتدقيقا لكل الإجراءات ونظافة بجميع مرافق المطارات والارتقاء بمستويات وجودة الخدمة بما يليق بمكانة الطيران المدنى المصرى.. كما نود التأكيد أن قطاع الطيران المدنى المصرى يزخر بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على حسن استقبال والتعامل بحرفية ومهارة مع جميع المسافرين عبر جميع المطارات المصرية دون تفرقة.

وتهيب وزارة الطيران المدنى، تحرى الدقة والحذر فيما يتم تداوله ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن منظومة الطيران المدنى.. وتؤكد الوزارة أن المطارات المصرية والشركة الوطنية مصر للطيران تشهد اهتماما كبيرا بجودة الخدمات، كما أن هناك متابعة دورية ورقابة مستمرة لأعمال النظافة والتجميل بجميع المطارات وكل الخدمات المقدمة للمسافرين بما يليق بمكانة المطارات المصرية كونها بوابة مصر الأولى للمسافرين.

وزارة الطيران



