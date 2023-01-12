12 يناير , 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس توفير «كل ما يلزم» من معدات للجنود الذين يقاومون الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار، وهما مدينتان في شرق البلاد ترزحان تحت ضغط القوات الروسية.
وقال زيلينسكي على فايسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان «أريد أن أشير إلى أن الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود الذخيرة وكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يتعهدّ توفير «كل ما يلزم» لقواته للدفاع عن باخموت وسوليدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.