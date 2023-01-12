زيلينسكي يتعهدّ توفير «كل ما يلزم» لقواته للدفاع عن باخموت وسوليدار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس توفير «كل ما يلزم» من معدات للجنود الذين يقاومون الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار، وهما مدينتان في شرق البلاد ترزحان تحت ضغط القوات الروسية.

وقال زيلينسكي على فايسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان «أريد أن أشير إلى أن الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود الذخيرة وكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع».