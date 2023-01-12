انت الان تتابع خبر ارتفاع حصيلة المصابين من القوات الامنية في اشتباكات السماوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فوجاً من قوات الرد السريع تحرك من الديوانية متجهاً نحو السماوة في محاولة للسيطرة على الاوضاع الامنية هناك بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية واحد تجار المخدرات استمرت من ظهر اليوم الى غاية الان ضمن منطقة البو زويد في المحافظة".واضاف المصدر ان "المتهم اصاب 7 عناصر من القوات الامنية بينهم ضابط برتبة مقدم وهو امر الفوج الثالث/رد سريع برصاصة بمنطقة الكتف"، مبينا ان " :"3 عجلات عسكرية تابعة للفوج التكتيكي تضررت نتيجة الاشتباكات واطلاق النار من قبل المطلوب، والذي استخدم الرمان اليدوي وسلاح ثقيل نوع بي كي س".

وتابع ان " قوات الرد السريع تمكنت من اقتحام المنزل والتواجد في الطابق الاول، بعد صعود المتهم مع اطفاله وزوجاته الاثنين الى الطابق الثاني"، موضحا ان " المتهم مستمر بالرمي على القوات الامنية".