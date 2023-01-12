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بالصور.. "كورنيش البصرة" بعد التأهل لنصف نهائي خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444193-638091476756723389.jpg
خليجي 25

2023-01-12 | 20:11

بالصور.. "كورنيش البصرة" بعد التأهل لنصف نهائي خليجي 25

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تنشر الخليج 365، صوراً لكورنيش البصرة بعد تأهل المنتخب العراقي الى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 25.

واكتسح المنتخب العراقي، اليوم الخميس، نظيره اليمني بخماسية نظيفة في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الاولى وتأهل الى دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

 

 

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