شكرا لقرائتكم خبر 40 قتيلا ومصابا بين قوات النظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل وإصابة 40 من قوات النظام السوري وفصائل مسلحة معارضة في اشتباكين بين الطرفين بريفي حلب وإدلب.

وقال في بيان «قصفت قوات النظام، مناطق في محيط بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت أماكن في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، لقصف بري من قبل قوات النظام».

واستهدفت فصائل المعارضة، مجموعة تابعة لقوات النظام بقذائف الهاون على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى مقتل 12 من قوات النظام وثلاثة من هيئة تحرير الشام وإصابة 23 عنصرا آخرين.