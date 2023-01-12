شكرا لقرائتكم خبر السجن لـ22 إرهابيا مصريا في قضية خلية «داعش بولاق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد على سبعة متهمين، والمشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية داعش بولاق». وأمرت محكمة الجنايات أمس ببراءة متهم ووضع المدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر». وكانت محكمة الجنايات قضت، بالمؤبد لأربعة متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية روض الفرج الإرهابية»، وقررت وضع المدانين على قوائم الإرهاب. وكانت محكمة الجنايات قضت، بالمؤبد لأربعة متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية روض الفرج الإرهابية»، وقررت وضع المدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت». كما أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ «أحداث مسجد الفتح» التي وقعت عام 2013، وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة خمس سنوات، وعاقبت متهما «حدثا» بالسجن لمدة خمس سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن لـ22 إرهابيا مصريا في قضية خلية «داعش بولاق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.