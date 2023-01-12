العراق يسقط 63 مبتزا ويحل القضايا العالقة مع كردستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة حل جميع الملفات العالقة مع إقليم كردستان، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أمس القبض على 63 متهما بالابتزاز في محافظات عدة.

وقال الجهاز في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): «خلال متابعة الشكاوى الواردة لجهاز الأمن الوطني، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات عدة واجبات متفرقة».

وأضاف، بأن قوات الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 63 شخصا، بينهم امرأتان، يمتهنون الابتزاز بغية الحصول على مبالغ مالية أو غايات غير أخلاقية، وأكد أنه «تم تدوين أقوالهم جميعا، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون».

على صعيد آخر، التقى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، رئيسَ حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وبحثا مجمل التطورات والمستجدات في البلاد، إضافة إلى استعراض موضوع الموازنة العامة، وأهمية الإسراع في إقرارها من الحكومة الاتحادية والبرلمان، كما تمت مناقشة حصة إقليم كردستان، والتأكيد على ضرورة إرسال المبالغ المتفق عليها في مجلس الوزراء، لتمكين حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين والتزاماتها الأخرى.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة حل الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، لتمتين العلاقات بين الجانبين، والبدء في تنفيذ المشاريع الخدمية، وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق.

من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقانون النفط والغاز الاتحادي.