شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: فضح الفساد وراء محاكمة مشاهير التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بمحاكمة 4 من مشاهير التواصل الاجتماعي، بتهم كيدية ملفقة، بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسرا، على خلفية انتقادهم فسادها، والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها.

وقال، إن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل، التي مارستها ميليشيات الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين منذ انقلابها، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام إعدام بحقهم، بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين‏، وأشار إلى أن مشاهد المحاكمة تؤكد مضي ميليشيات الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران، من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسرا، وتلفيق التهم لهم.

ميدانيا، شهد عدد من جبهات محافظة مأرب اعتداءات حوثية عنيفة، وقصف مدفعي ومعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واغتنام أسلحة. وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي، وسعت أمس من عملياتها التصعيدية ضد الجيش والمقاومة في مأرب، وشنت اعتداءات مكثفة ومحاولات تسلل في جبهات جنوب مأرب، وجبهات رغوان شمال غرب المحافظة، وجبهة الكسارة في صرواح الواقعة غرب مأرب.

وقال مصدر ميداني، إن المواجهات تركزت في جبهة الأعيرف في المحور الرملي، إذ تم التصدي لها من الجيش والمقاومة وتكبيدها 17 قتيلا، وعددا من الجرحى، فضلا عن غنيمة 20 قطعة سلاح متنوعة.

وتواصل ألغام الحوثي حصد أرواح اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتتركز ضحايا ألغام الحوثي في محافظة الحديدة، حيث قُتلت امرأة وطفلتاها وأصيب زوجها بجروح بالغة في انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل أنبوب ماء جلبها رب الأسرة إلى المنزل، وذلك في قرية المكيمنية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

وأكد المرصد اليمني للألغام، أن امرأة وطفلتيها «إحداهما تبلغ من العمر 10 سنوات، والثانية 12 عاما» قتلن نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل أنبوب ماء، جلبه رب الأسرة إلى المنزل للاستفادة منه.

وأوضح أن الحادثة وقعت في منزل الأسرة بقرية المكيمنية بمديرية الدريهمي بالحديدة، مشيرا إلى أن رب الأسرة أصيب أيضا بجروح بالغة، وناشد المرصد الحقوقي السكان في كل المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية، بعدم لمس أو العبث أو التعامل مع أي أجسام مشبوهة، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

ووثق المرصد اليمني للألغام سقوط 6 قتلى، منهم طفلان و7 مصابين منهم 3 أطفال، منذ مطلع يناير الجاري، بحوادث انفجارات ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب بمحافظات الحديدة ومأرب والجوف.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة للهجرة، نزوح 353 أسرة يمنية في الأسبوع الأول من العام الحالي 2023، معظمهم غادروا منازلهم في لحج، تنفيذا لتوجيهات سلطات الأمر الواقع (الحوثيون).

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