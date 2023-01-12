شكرا لقرائتكم خبر إزالة نتوءين سرطانيين لزوجة بايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال البيت الأبيض «إن السيدة الأولى جيل بايدن بخير بعد خضوعها لعملية لإزالة نتوءين سرطانيين».

وتمكن الجراحون في مركز والتر ريد ناشونال العسكري الطبي في بيثيسدا في ماريلاند من إزالة نتوء صغير فوق عينها اليمنى، بالإضافة إلى نتوء سرطاني آخر في صدرها، تم اكتشافه خلال خضوعها لفحص قبل العملية.

وقال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي كيفين أوكونر «إنه تم إزالة جميع الأنسجة السرطانية من المنطقتين اللتين أصبحتا خاليتين من أي خلايا سرطانية بالجلد». وأضاف «سوف نراقب عن كثب المنطقتين، ولكننا لا نتوقع الحاجة لإجراء مزيد من التدخلات الجراحية».