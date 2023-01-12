شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: مبادرة الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مهم جدا ولا خط أحمر بالمناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هى الأولى من نوعها، وجاءت في توقيت مهم جدا مع جمهورية جديدة يتم تأسيسها والأيدى ممدودة لكل القوى السياسية.

وأضاف جمال الكشكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مبادرة الحوار الوطني تبرهن على أن الدولة المصرية يدها ممدودة لكل القوى السياسية للمشاركة في صناعة القرار، مؤكدا أن مجلس الامناء منذ أن بدأ في مرحلة الإعداد والتجهيز للجلسات والموضوعات تعامل بدقة شديدة.

وتابع الكاتب جمال الكشكي: "الطاولة التي يجريها مجلس أمناء الحوار الوطني استعدادا للجلسات صورة مصغرة للحوار الوطني وهي المشهد المأمول في المستقبل"، مؤكدا أنه لا يوجد خط أحمر لأى طرح في موضوعات من الموضوعات في الحوار الوطني.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.