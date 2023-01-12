شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم مانشستر سيتي قبل ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام ساوثامبتون، والاستعداد لمواجهة مانشستر يونايتد.

وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره ساوثامبتون في نصف نهائي كأس كاراباو.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية، تصريحات لـ جوندوجان: لقد فزنا بالمباريات ولكني أشعر أن هناك شيئًا مفقودًا، شيء ما معطل.

وتابع: في الوقت الحالي، هناك وصفة خاصة مفقودة - العروض والرغبة والجوع ليست كما في السنوات الأخيرة.

وأردف: آمل أن تكون خسارتنا أمام ساوثهامبتون، هي صيحة الاستيقاظ الصحيحة بالنسبة لنا.

وأشار: سأقول أنه كان نقصًا في السلوك اليوم، وانعدام الثقة، وقلة الالتزام كما تعلمون، وهو أمر صعب ضد فريق يعاني قليلًا في الدوريالإنجليزي الممتاز الآن.

وأتم: لكننا نعلم أن ساوثهامبتون من الصعب اللعب ضده، ودائمًا ما يكون عدوانيًا للغاية، فهم قادرون دائمًا على التسجيل ولسوء الحظجعلنا الأمر سهلًا للغاية بالنسبة لهم، وفي النهاية نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأداء مثل هذا نستحق الخسارة.