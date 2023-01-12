انت الان تتابع خبر وزير الزراعة يكشف لـ السومرية عن برنامج جديد يخص المزارعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلياوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الوزارة وضعت خطة من جنبتين الأولى لدعم المزارعين بكل ما يحتاجونه من المستلزمات الزراعية والأخرى بالمشاريع الجديدة والبرامج الرائدة وهناك مشروع البطاقة الذكية للمزارع والتي ستساهم في إنهاء الفساد في هذا المجال".وأضاف: ان "مشروع البطاقة الذكية معد ضمن برنامج مدته سنتين وهو من برامج المنهاج الحكومي وهي ثابتة وتعهدت الحكومة بتنفيذ المشاريع"، موضحا ان "هذه البطاقة ستشمل كامل بيانات الفلاح وخطته الزراعية ومستحقاته من البذور والمستلزمات وهذه البطاقة ستضمن للفلاح جميع مستحقاته المالية لدى الوزارة".

وأشار العلياوي الى ان "البطاقة الذكية ستضمن للفلاح عند إكمال الخطة الزراعية وتسويق المنتج سيتمكن الفلاح من تنزيل مستحقاته المالية في هذه البطاقة وهي من برامج التحول الكبيرة ضمن برنامج الحكومة الالكترونية".



ولفت الى ان "الوزارة تمضي بالمشروع به من مدة طويلة وتم تنفيذه في بعض المحافظات بشكل تجريبي وتم تخصيص أموال لتنفيذ هذا البرنامج بعد إقرار الموازنة".