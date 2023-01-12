انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز المنتخب العراقي على اليمن بخليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444190-638091423036736999.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-12 | 18:42
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هنأ رئيسا، مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، المنتخب العراقي بعد فوزه على نظيرة اليمني بخماسية نظيفة في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لبطولة خليجي 25 في البصرة.
وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"مبارك لأسودنا فوزهم المستحقّ وتصدّرهم مجموعتهم وتأهلهم إلى نصف نهائي خليجي 25".
من جانبه، قال الحلبوسي ايضا في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"أداء رائع لأسود الرافدين، مبارك الفوز والتأهل".
وتأهل المنتخب العراقي كأول على مجموعته بواقع 7 نقاط الى دور النصف النهائي بعد تغلبه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة.
من جانبه، قال الحلبوسي ايضا في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"أداء رائع لأسود الرافدين، مبارك الفوز والتأهل".
وتأهل المنتخب العراقي كأول على مجموعته بواقع 7 نقاط الى دور النصف النهائي بعد تغلبه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة.