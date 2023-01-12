السوداني والحلبوسي يهنئان بفوز المنتخب العراقي على اليمن بخليجي 25

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"مبارك لأسودنا فوزهم المستحقّ وتصدّرهم مجموعتهم وتأهلهم إلى نصف نهائي خليجي 25".

من جانبه، قال الحلبوسي ايضا في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، :"أداء رائع لأسود الرافدين، مبارك الفوز والتأهل".



وتأهل المنتخب العراقي كأول على مجموعته بواقع 7 نقاط الى دور النصف النهائي بعد تغلبه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة.