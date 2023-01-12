- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بالصور من البصرة.. الجماهير بعد مباراة العراق واليمن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444188-638091412163627256.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-12 | 18:25
المصدر:
2,907 مشاهدة
تنشر الخليج 365، صوراً للجماهير العراقية بعد انتهاء مباراة العراق واليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة.
واكتسح المنتخب العراقي، اليوم الخميس، نظيره اليمني بخماسية نظيفة في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الاولى وتأهل الى دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج.