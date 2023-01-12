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بالصور من البصرة.. الجماهير بعد مباراة العراق واليمن

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444188-638091412163627256.jpg
خليجي 25

2023-01-12 | 18:25

بالصور من البصرة.. الجماهير بعد مباراة العراق واليمن

المصدر:

2,907 مشاهدة

تنشر الخليج 365، صوراً للجماهير العراقية بعد انتهاء مباراة العراق واليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة.

واكتسح المنتخب العراقي، اليوم الخميس، نظيره اليمني بخماسية نظيفة في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الاولى وتأهل الى دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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