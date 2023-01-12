بالصور من البصرة.. الجماهير بعد مباراة العراق واليمن

تنشر الخليج 365، صوراً للجماهير العراقية بعد انتهاء مباراة العراق واليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة.

واكتسح المنتخب العراقي، اليوم الخميس، نظيره اليمني بخماسية نظيفة في ختام الجولة الثالثة للمجموعة الاولى وتأهل الى دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج.