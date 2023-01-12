شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب الوقائى للنواب: ننفق ربع مليار جنيه سنويا على الأمصال اللازمة لحالات العقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تنفق سنويا ما يقرب من ربع مليار جنيه على الأمصال واللقاحات اللازمة لحالات العقر التي يتعرض لها المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وأضاف "قنديل"، أن حالات العقر زادت سنويا، منها ما يصل إلي 80% بسبب الكلاب، مقابل 10% بسبب القطط.

وخلال الاجتماع، تساءل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية عن كيفية التعامل مع حالات العقر ومع الحالة التي توفت في حدائق الأهرام بسبب محاصرة الكلاب لها، لتؤكد د. منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أنه تم النزول إلي المنطقة الكائنة بحدائق الاهرام وتطعيم الكلاب.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، فى إطار الرفق بالحيوان.

وفى سياق آخر، يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية، كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.