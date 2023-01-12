شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب يستقبل وفدا عسكريا سعوديا من الدارسين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب وفداً عسكرياً سعودياً من الدارسين ببرنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية في مصر.

فى مُستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالوفد العسكرى السعودى فى مقر مجلس النواب المصرى، واستعرض طبيعة عمل ودور مجلس النواب فى إطار النظام السياسى المصرى، خاصة الدور التشريعى والرقابى، كما قام أمين عام مجلس النواب بالرد على تساؤلات أعضاء الوفد العسكرى السعودى، خاصة المتعلقة بدور مجلس النواب فى تحقيق الأمن القومى المصرى.

من جانبهم، وجه أعضاء الوفد العسكرى السعودى الشكر للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ولمجلس النواب المصرى على استقبالهم فى تلك الزيارة لمقر المجلس، والتى تأتى فى إطار رغبتهم فى الإطلاع على دور مجلس النواب خاصة فى تحقيق الأمن القومى المصرى.

وعقب انتهاء اللقاء نظم مجلس النواب المصري جولة للوفد العسكري السعودي في أروقة المجلس، شملت زيارة القاعة العامة للمجلس ومُتحف المجلس ومكتبة المجلس، وخلال تلك الجولة استمع الوفد العسكري السعودي لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.