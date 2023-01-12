شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدخل في صراع مع برشلونة لخطف صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي ليفربول الانجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

برشلونة وليفربول يتصارعان لضم نجم ليستر سيتي

وكشفت تقارير صحفية على أن نادي ليفربول، قد دخل في صراع كبير مع نظيره برشلونة من أجل محاولة ضم صفقة جديدة مع نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط الوسط في الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير على أن ليفربول يبحث عن تقوية الفريق تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، وهو نفس الحال مع برشلونة بطلب من المدرب، تشافي هيرنانديز، لتعويض الرحيل المتوقع لقائدهم، سيرجيو بوسكيتس.

وأوضحت التقارير أن ليفربول وبرشلونة، يتصارعان لضم اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس، نجم خط وسط ليستر سيتي، في نهاية الموسم الحالي بعد انسحاب آرسنال من الصفقة بسبب مطالبه المادية.

وبحسب شبكة "TEAMtalk" الإنجليزية، طلب تيليمانس راتبًا سنويًا كبيرًا، ليبتعد آرسنال عن المشهد ويظهر ليفربول بجانب برشلونة، وإذا وافق أحد الناديين على طلبات اللاعب، ستحسم الصفقة.

قائمة اهتمامات ليفربول هذا الموسم

والجدير بالذكر أن تيليمانس ليس اللاعب الوحيد الذي يتابعه ليفربول في خط الوسط، هناك أيضًا روبن نيفيز وماتيوس نونيز من وولفرهامبتون بجانب مويسيس كايسيدو لاعب برايتون.