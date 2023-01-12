شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.



واستعرض الجانبان، كذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة شهباز شريف، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة في ظل الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

من جانبه، عبر شهباز شريف عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع بلده ودولة الإمارات، معربًا عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى باكستان في المجالات التنموية خاصة.

وثمن رئيس وزراء باكستان، المبادرات العاجلة التي نفذتها الدولة لتعزيز جهودها باكستان في مساعدة المتضررين من آثار الفيضانات والسيول التي شهدتها.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشهباز شريف إعلان 3 مذكرات تفاهم الأولى في مجال التعاون التدريبي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الباكستانية، والثانية بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والثالثة للتعاون الإخباري بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الوكالة الباكستانية.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريمًا لرئيس وزراء باكستان.

وكان رئيس وزراء باكستان قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق في زيارة عمل حيث كان باستقباله في مطار الرئاسة، عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين.