شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشباب المصرى: التحالف الوطني للعمل الأهلى خطوة مهمة على طريق الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى إن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على طريق الإصلاح، بهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري واشراكه بشكل فعلي في قضايا الإصلاح والتنمية.

وأضاف محمد ممدوح فى تصريحات له، أن المؤسسات الموجودة تحت مظلة التحالف تعمل بشكل متجرد بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه على مدار الشهور الماضية استطاع التحالف أن يكون له بصمة واضحة في المحافظات التي عمل بها وأن هذا ظهر جلياً في زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لمحافظة سوهاج.

وتابع: "نفتخر أن يكون مجلس الشباب المصري جزء بسيط من هذا النجاح العظيم الذي صنعته كبرى منظمات المجتمع المدني في الدولة المصرية في إطار مناخ داعم للعمل الأهلي التنموي في الجمهورية الجديدة ودعم ومتابعة وتوجيه مستمرين من القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية ونعتز بكلمات سيادته التي وجهها للأبطال من متطوعين التحالف في قرية أم دومة وتذكيره أن الطريق ما زال طويلاً لنصل بالحياة الكريمة لكل مصري وكل مصرية وأنه لن نصل إلى مانسعى إليه بدون تضافر جهود الجميع لأننا جميعاً شركاء في هذا الوطن، نفخر أن يكون متطوعينا في كافة المحافظات جزء من منظومة متكاملة تضم آلاف المتطوعين الذين يعملون بإيمان حقيقي من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن ونعد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل هذا الحلم".