شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى لـ"النواب": تحدثوا مع المواطنين عن الاقتصاد فصورته ليست قاتمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه ما شهدته البلاد خلال 12 ساعة الماضية بعد حدوث نوع من تحرير مرن للعملة نتج عنها تجاوز سعر العملة 30 جنيها مقابل الدولار، مطالبا أعضاء المجلس بإزالة النظرة السوداوية التى يرصدها لدى الشارع، قائلا: "الصورة ليست قاتمة".

ودعا السجينى، فى كلمته التى استهل بها اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة ملف الكلاب الضالة بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاستماع للجان النوعية المتخصصة والتى تعد بمثابة مطبخ المجالس التشريعية، لما تضمه من خبرات وشخصيات تكنوقراط فى المجالات المختلفة، قائلا :"آن الآوان الاستماع إليهم فى مثل هذه الملفات".

واستطرد السجينى، فى كلمته قائلا: "الإشكاليات دائما عمرها ما كانت تحدى اقتصادى إنما كيفية المعالجة، ومعالجة التحدى يستوجب تغيير السياسات ومفردات الخطاب، والاقتصاد لطالما كان مقترن فى العلم بالعلوم السياسية".

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، فى أطار الرفق بالحيوان".

وفى سياق أخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية.كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلمانى موجهة لوزير الرى فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.

وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.