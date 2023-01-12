شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات بايرن ميونيخ مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني للدخول في العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع فيرمينو

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "بيلد" الألمانية، عن موقف بايرن ميونيخ من التعاقد مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الألمانية، على أن بايرن ميونيخ غير مهتم على الإطلاق بضم فيرمينو ولم تتم دراسة هذه الصفقة لأن لديهم خيارات هجومية كثيرة خاصة في مركزه.

وأوضحت التقارير على أن بايرن ميونيخ يركز في الوقت الحالي على ضم لاعب لايبزيج، كونراد لايمر، بالإضافة إلى بديل للظهير الأيسر، لوكاس هيرنانديز، المصاب منذ كأس العالم قطر 2022.

فيرمينو يتلقى عروض من الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن هناك عروضًا من الدوري السعودي لضم فيرمينو من ليفربول ولكن اللاعب ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله في الوقت الحالي.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول في 30 يونيو المقبل، ولم يفاتح النادي الإنجليزي اللاعب البرازيلي حتى الآن في إمكانية التمديد لسنوات أخرى.