انت الان تتابع خبر العراق بالمقدمة.. قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات استقتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن العراق تصدّر خلال 2022، قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بين دول الشرق الأوسط والخليج، بواقع 10.5 مليارات دولار.

وفي المركز الثاني، حلّت إسرائيل بـ 3.7 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ 2.4 مليار دولار.



وفي السياق، استوردت سوريا من تركيا خلال العام الماضي، ما قيمته 1.5 مليار دولار، فيما بلغت واردات قطر 1.4 مليار دولار، والسعودية 949.6 مليون دولار.

أما الأردن فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إليه 872.9 مليون دولار، وإلى الكويت 636.5 مليون دولار.

وعلى صعيد متصل، تصدرت السعودية دول المنطقة التي شهدت وارداتها من تركيا، أكبر نسبة نمو خلال 2022، وذلك بـ 400.3 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات تركيا لدول الشرق الأوسط والخليج، بلغ 29 مليار دولار، خلال 2021.

