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تعرف على الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني في السعودية

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2023-01-12 | 11:18

تعرف على الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني في السعودية

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الخليج 365 – رياضة

انطلقت بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 في السعودية أمس الأربعاء ومن المقرر أن تحصل الفرق الأربعة المشاركة هذا العام ( وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس) على مبالغ كبيرة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة وريال مدريد يحصلان على مبالغ أساسية قدرها 2.8 مليون يورو بينما يحصل فالنسيا على 1.7 مليون يورو وسيحصل ريال بيتيس على 750 ألف يورو.

وهناك أيضا مليون يورو للمركز الثاني و2 مليون يورو للبطل وهذا يعني أنه إذا فاز برشلونة أو بالبطولة فسوف يحصل المتوج بالبطولة على 4.8 ملايين يورو.


وعلى مدار العامين الماضيين أقيمت البطولة في السعودية حيث قامت الدولة بصرف الأموال لاستضافة الحدث.

وكشفت الصحيفة أن كرة القدم الإسبانية تجنى مبلغ 40 مليون يورو (43 مليون دولار) من هذه البطولة.

ويمكن لبرشلونة أن يفوز بأول لقب له تحت قيادة تشافي إذا فاز بكأس السوبر رغم صعوبة منافسيه.

وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على فالنسيا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما الأربعاء في الرياض بالتعادل 1-1.


وسيواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس اليوم الخميس على أن يلتقي الفائز بريال مدريد يوم الأحد القادم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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