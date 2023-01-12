تعرف على الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني في السعودية

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة وريال مدريد يحصلان على مبالغ أساسية قدرها 2.8 مليون يورو بينما يحصل فالنسيا على 1.7 مليون يورو وسيحصل ريال بيتيس على 750 ألف يورو.

وهناك أيضا مليون يورو للمركز الثاني و2 مليون يورو للبطل وهذا يعني أنه إذا فاز برشلونة أو ريال مدريد بالبطولة فسوف يحصل المتوج بالبطولة على 4.8 ملايين يورو.



وعلى مدار العامين الماضيين أقيمت البطولة في السعودية حيث قامت الدولة بصرف الأموال لاستضافة الحدث.

وكشفت الصحيفة أن كرة القدم الإسبانية تجنى مبلغ 40 مليون يورو (43 مليون دولار) من هذه البطولة.

ويمكن لبرشلونة أن يفوز بأول لقب له تحت قيادة تشافي إذا فاز بكأس السوبر رغم صعوبة منافسيه.

وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على فالنسيا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما الأربعاء في الرياض بالتعادل 1-1.



وسيواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس اليوم الخميس على أن يلتقي الفائز بريال مدريد يوم الأحد القادم.