انت الان تتابع خبر تعرف على الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني في السعودية والان مع التفاصيل
2023-01-12 | 11:18
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انطلقت بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 في السعودية أمس الأربعاء ومن المقرر أن تحصل الفرق الأربعة المشاركة هذا العام (برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس) على مبالغ كبيرة.
وهناك أيضا مليون يورو للمركز الثاني و2 مليون يورو للبطل وهذا يعني أنه إذا فاز برشلونة أو ريال مدريد بالبطولة فسوف يحصل المتوج بالبطولة على 4.8 ملايين يورو.
وعلى مدار العامين الماضيين أقيمت البطولة في السعودية حيث قامت الدولة بصرف الأموال لاستضافة الحدث.
وكشفت الصحيفة أن كرة القدم الإسبانية تجنى مبلغ 40 مليون يورو (43 مليون دولار) من هذه البطولة.
ويمكن لبرشلونة أن يفوز بأول لقب له تحت قيادة تشافي إذا فاز بكأس السوبر رغم صعوبة منافسيه.
وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي كأس السوبر الإسباني بتغلبه بركلات الترجيح على فالنسيا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما الأربعاء في الرياض بالتعادل 1-1.
وسيواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس اليوم الخميس على أن يلتقي الفائز بريال مدريد يوم الأحد القادم.