انت الان تتابع خبر قائمة بابرز "الأسماء" المحظورة في نيوزيلندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن بين الأسماء الأكثر رفضا: king ملك، saint قديس، royal ملكي، Messiah المسيح، prince وprincess أمير أو أميرة، Sovereign السيادة، Sire مولى. ومن الأسماء الأخرى: دوق Duke، جنرال General، عدالة Justice، ملكة Queen.وقال المسجل العام للمواليد والوفيات والزيجات جيف مونتغمري، إن "هناك إرشادات معمول بها للتأكد من أن الأسماء لا تسبب إساءة، وأن تكون بطول معقول ولا تمثل لقبا رسميا أو رتبة رسمية"، مبينا أنه "يتم النظر إلى أهمية الاسم بالنسبة للعائلة بالتوازن مع الطريقة التي يمكن أن ينظر بها الجمهور إلى الاسم، والتزامات القسم بموجب التشريع ذي الصلة".

ومن الأسماء الأكثر شهرة، فقد تصدر اسم أوليفر قائمة أسماء الفتيان، أما اسم إيزلا فتصدر قائمة أسماء الفتيات.

