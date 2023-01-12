انت الان تتابع خبر الثقيل والمتوسط.. ارتفاع طفيف لخامي البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 23 سنتا بما يعادل 0.31% ليصل الى 74.92 دولارا للبرميل الواحد.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا مع تخفيف الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم القيود المفروضة على كوفيد -19، فضلا عن توقعات تقلص الإمدادات نتيجة تأثير العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على المشتقات النفطية الروسية في شهر شباط المقبل.
وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 23 سنتا او ما يعادل 0.33% ليصل الى 69.37 دولارا.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا مع تخفيف الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم القيود المفروضة على كوفيد -19، فضلا عن توقعات تقلص الإمدادات نتيجة تأثير العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على المشتقات النفطية الروسية في شهر شباط المقبل.