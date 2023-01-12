انت الان تتابع خبر وزارة التخطيط تستحدث ناحية جديدة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الناحية الجديدة هي ناحية الزعفرانية، ضمن قضاء الرصافة في العاصمة بغداد"، مشيرة الى ان "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، قامت بدراسة واقع الناحية، من حيث الموقع الجغرافي، المساحة، عدد السكان، الإمكانات الاقتصادية، الخدمات، ووجدتها مطابقة للمعايير التخطيطية المطلوبة للاستحداث ورفع مستوى الوحدات الإدارية".



وأضافت، أن "الناحية المستحدثة (الزعفرانية) تضم (7) مقاطعات و(3) احياء سكنية، ويشمل مركزها (25) محلة، وقد تم ادراج الناحية ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، تحت الرمز (23015)".