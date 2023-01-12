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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمثل تكليف الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي برئاسة قمة COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات قرارا حكيما نظرًا لخبراته الواسعة في دبلوماسية المناخ.

نوال الحوسني تؤكد أن خبرات سلطان الجابر في دبلوماسية المناخ تمهد لقمة COP28 شاملة

وبحسب الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فإن "القرار الحكيم" يتسق مع عمل الدكتور سلطان الجابر مع القطاعين الحكومي والخاص في مجال الطاقة.

وبتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيسًا لـمؤتمر COP28 في دولة الإمارات.

كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ، في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأضافت الحوسني: " الدكتور سلطان الجابر في موقع مثالي لدعم الشراكات الاستراتيجية؛ كتلك القائمة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ودولة الإمارات من أجل تعزيز طموحاتنا لمستقبل قائم على حلول الطاقة المتجددة وتقنياتها المتقدمة."

وتابعت: "ومع اختيار معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رائدة المناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي رائدة المناخ في المؤتمر، ستقدم دولة الإمارات للعالم قمة مناخية عالمية شاملة ومتكاملة تقوم على ابتكار الحلول وتوحد جهود المجتمعات الإنسانية والمدن والمؤسسات والشباب وقطاعات الأعمال والمستثمرين على طريق القمة العالمية وطوال استمرار أعمالها على أرض الدولة".

وأضافت: ومع وصول تحوّل الطاقة إلى محطة حاسمة، يصبح تعزيز التعاون والتنسيق والشراكات طويلة الأجل لتحفيز العمل المناخي حاسمًا. ووفق نموذج رئاسة COP28 الشامل والتشاركي بقيادة دولة الإمارات، ستعزز الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" العمل معها بشكل أكبر على توفير حلول مشتركة لأبرز تحديات الطاقة والمناخ التي نواجهها اليوم."

وأكدت أن دولة الإمارات و"آيرينا" تدركان أهمية الاستثمار في نظم الطاقة اليوم وتحوّلها مستقبلًا.

ولفتت إلى أن قمة مؤتمر "COP28" ستوفر منصة لكلٍ من دولة الإمارات و"آيرينا" للارتقاء بجهودهما لتطوير حلول الطاقة المتجددة إلى مستوى غير مسبوق".

أعلنت دولة الإمارات تعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيسا لمؤتمر المناخ COP28.

والذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

إذ عين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مرتين مبعوثًا خاصًا لدولة الإمارات للتغير المناخي (من 2010 إلى 2016 ومن 2020 حتى الآن).

كما شارك الجابر في أكثر من 10 مؤتمرات الأطراف السابقة للمناخ، بما في ذلك المؤتمر التاريخي COP21 الذي عُقد في باريس عام 2015.

ويعد الجابر أول رئيس تنفيذي يرأس مؤتمر الأطراف للمناخ، فيما يتيح تكليفه برئاسة مؤتمر الأطراف COP28 الاستفادة من خبرته الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث قام بدورٍ محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، وتطويرها، وتوسعتها داخليًا، وخارجيًا.

في عام 2006 وبتوجيهات من قيادة دولة الإمارات، تولى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قيادة الفريق المعني بتأسيس شركة "مصدر" بهدف التركيز على تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة والمنطقة والعالم.

وأسهمت "مصدر" في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة، ولعبت دورًا محوريًا في تنويع ومضاعفة محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، وأطلقت استثمارات بارزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم، بما فيها العديد من الدول الجُزرية والأفريقية المعرضة لتداعيات تغير المناخ.

ومن خلال شراكة جديدة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، تعمل "مصدر" على تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشروعاتها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.

في عام 2009، وبناء على توجيهات القيادة ومتابعة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ودعمه، قاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر جهود "مصدر" ضمن مساعي دولة الإمارات التي تكللت بالنجاح لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في مدينة مصدر، حيث تهدف الوكالة إلى الترويج للتكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة عالميًا.