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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، الأربعاء، دعم بلاده بقوة لمطالب إفريقيا بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والحصول على تمثيل دائم للقارة.

الصين تدعم التمثيل الدائم لإفريقيا بمجلس الأمن (التفاصيل الكاملة)

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بأديس أبابا.



وأكد غانغ أن "السلم والأمن الأفريقي مرتبط بالسلم والأمن العالميين"، مشيرا إلى أن "هناك تحديات عالمية يجب أن يكون فيها التعاون المشترك منهجا لمواجهة هذه التحديات".

وأضاف: "الصين تتبنى سياسة خارجية واضحة وثابتة مع إفريقيا تقوم على الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".

وأردف: "ندعم تمكين وتعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي واستقلاليته في عملياته نحو تثبيت السلم والأمن بإفريقيا".

وأكد غانغ موقف الصين بالأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي، قائلا: "نحن مع دعم عمليات مكافحة الإرهاب التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والصين ستلعب دورا كبيرا في تمكين الاتحاد في هذا المجال".

وحول زيارته لإفريقيا ما إن كانت في إطار المنافسة بين الدول العظمى في القارة الأفريقية قال غانغ، إن "الزيارة لا تأتي في هذا الإطار وإنما لتأكيد مستقبل التعاون الصيني الأفريقي".

وأضاف: "الصين وأمريكا قوتان عظميان وأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وعليهما مسؤولية رئيسية فيما يتعلق بالسلم والأمن العالميين، ويجب ألا تكون العلاقات الصينية الأمريكية مبنية على المنافسة والخسارة، لأنها ستعود بمعاناة على العالم لذلك يجب أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة الكل فيها رابح"، مشيرا إلى "تطور علاقات بلاده مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات".

بدوره، طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بالاستجابة لمطالب القارة الأفريقية، التي ظلت تكافح لعقود من أجل إصلاح المنظومة الدولية بالأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي.

وأضاف فكي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه "غير مقبول في قارة بها أكثر من 1.3 مليار من في 55 دولة أفريقية، أن يكونوا غير ممثلين بمقعد دائم في منظومة دولية بمجلس الأمن الدولي وأن يقرر بشأن قضاياهم آخرين".

وتابع: "نحن بحاجة لنظام جديد تكون فيه عدالة دولية، وتكون إفريقيا حاضرة ولاعبة أساسية في قضاياها وليس الآخرين من يقررون بشأنها"، مشيرا إلى أن "أكثر من 60% من القضايا بطاولة الأمم المتحدة هي قضايا أفريقية".

وبعد أيام من تعيينه وزيرا جديدا لخارجية الصين، اختار تشين غانغ أديس أبابا "قبلة" لأول زيارة خارجية في رسالة تعكس اهتمام بكين بإفريقيا.

ووصل تشين غانغ، الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في أول زيارة خارجية له بعد اختياره على رأس الدبلوماسية الصينية في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعقد وزير الخارجية الصيني محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكبار المسؤولين بمفوضية الاتحاد كما التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحث معه عددا من القضايا المشتركة والتعاون الثنائي بين الصين وإثيوبيا.

كما شارك الوزير الصيني، الأربعاء، في تدشين مشروع مبنى المقر الرئيسي للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية الذي تموله بكين في إطار تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية.