شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام الأمانة الفنية للحوار الوطنى بشأن سير أعمال اللجان الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس الأمناء، مهام الأمانة الفنية بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية.

ونصت المادة (5) من اللائحة على أن تتولى الأمانة الفنية بالنسبة لسير أعمال اللجان الفرعية المهام الآتية:-

1- إمداد المحاور الثلاثة وكل لجنة فرعية بعدد مناسب من أعضاء الأمانة الفنية للمعاونة في سير أعمالها بحسب اختصاص كل منها.

2- موافاة كل محور وكل لجنة فرعية بالمقترحات المُقدمة إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، مصحوبة بملخص مناسب لتسهيل النظر والدراسة.

3- معاونة اللجنة الفرعية في إعداد مقترح جدول أعمالها من حيث القضايا والمتحدثين وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.

4- إعداد محاضر جلسات اللجان الفرعية واعتمادها من مقرر اللجنة والمقرر المساعد ورفعها إلى المحور العام لاتخاذ اللازم في شأنها.

5- معاونة المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية في إعداد التقارير المطلوبة من مجلس الأمناء وتوفير ما يلزم من معلومات وبيانات لازمة في هذا الشأن.

ولفت المادة السادسة من اللائحة الى أن ينسق كل من المقرر والمقرر المساعد على التصرف والإجراءات الواجب اتخاذه فيما بينهما وذلك فيما يتم تلقيه من مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية وإصداره لهما وعند الخِلاف بينهما يُرفع الأمر إلى مجلس الأمناء ليقرر المجلس ما يراه في هذا الشأن.

وشددت المادة (7) على أن يتولى كل محور من المحاور الثلاثة متابعة أعمال اللجان الفرعية التي تتبعه والإشراف عليها وإجراء ما يلزم من تنسيقات وعقد ما يلزم من اجتماعات مع اللجان الفرعية التابعة للمحور، وتقديم ما يلزم من مقترحات بالنسبة لتلك اللجان.