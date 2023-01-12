شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توزع موادا غذائية على الأسر البسيطة بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، قوافل الصناديق الغذائية ضمن مبادرة "وصل الخير"، لتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية، بمراكز وقري محافظة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت الصفحة الرسمية، لمؤسسة حياة كريمة، علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه استمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة سوهاج فقد تم توزيع قوافل الصناديق الغذائية بمبادرة وصل الخير بمراكز وقرى المحافظة المختلفة.

وأشارت المؤسسة، إلي إنه تم التوزيع من خلال فرق عمل المتطوعين بإجمالي تم توزيعه 38000 كرتونة بالمراكز الأتية وهم "البلينا، جرجا، المنشاه، دار السلام، العسيرات، سوهاج، اخميم، المراغه، طهطا، طما، جهينه"، وجاري إستكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة.