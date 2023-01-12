شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يواجه فولهام فى الدوري الإنجليزي لكسر لعنة المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي تشيلسي تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره فولهام، فى أحدي المواجهات المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل البلوز فى العودة إلى طريق الإنتصارات مرة أخري، خاصة أن الفريق يعيش فترة سيئة للغاية على صعيد النتائج.

حيث يري المدرب الإنجليزي جراهام بوتر أن حظوظه مع تشيلسي تكاد تكون شبه منعدمة للمرحلة المقبلة، الشئ الذي يجعل من مواجهة فولهام تحدي خاص للبلوز، لا سيما أن الفريق لم يتمكن من تحقيق أي إنتصار خلال الفترة التى تلت مونديال قطر الأخير.

فى حين يأمل فولهام فى تقديم مباراة قوية ومواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم، حيث أن الفريق يسير بخطي ثابتة فى الدوري الإنجليزي، كما أنه إعتاد على تقديم المباريات قوية أمام الفرق الكبيرة.



بوتر يحفز لاعبيه لضرورة الفوز

ومن جانبه، حرص المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، على توجيه لاعبيه لضرورة تحقيق الفوز فى هذه المباراة الصعبة، مطالبًا لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة السيتي الماضية والتركيز بشكل أفضل للمرحلة المقبلة.



موعد مباراة تشيلسي وفولهام

ومن المقرر أن يلاقي نادي تشيلسي نظيره فولهام اليوم الخميس، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة، فى حين يحتل نادي فولهام المركز السابع برصيد 28 نقطة.