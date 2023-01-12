انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار المعدن الأصفر في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت أسعار البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 411 ألف دينار، وسعر الشراء 407 آلاف دينار.

اما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل انخفاضا ايضا عند 381 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 377 ألفا.



وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 الف دينار.