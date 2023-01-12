انت الان تتابع خبر تخلو من العراقيات.. قائمة بالنساء الاكثر نفوذاً حول العالم خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي المرتبة الأولى، جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي شغلت المنصب منذ ديسمبر 2019.، وتعتبر أول امرأة تحتل هذا المنصب، لتصبح المسؤولة عن التشريعات التي تؤثر على أكثر من 450 مليون أوروبي.وضمنت قائمة النساء العشر الأوائل شخصيات بارزة مثل كامالا هاريس، نائب رئيس الولايات المتحدة، ومليندا فرينش غيتس، وجيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

ومن بين الـ 100 شخصية المصنفة ضمن اللائحة، شخصيتان عربيتان وبالأخص من الإمارات، حيث درجت هناء الرستماني في المرتبة الـ 60، وهي الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، ورجاء عيسى القرق في المرتبة الـ 92، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.



وفي المركز الـ 12جاءت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، 69 عاما، التي تلعب دورًا حاسمًا في تقديم المساعدة المالية وتعزيز التجارة العالمية في ظل مخاوف الركود العالمي.

وفي المركز السابع عشر، جاءت تساي إنغ وين، 66 عاما، التي تقضي حاليًا فترة ولايتها الثانية كرئيسة لتايوان، وقد تراجعت هذا العام من المركز التاسع (في العام الماضي) بسبب الأداء الضعيف لحزبها في الانتخابات الأخيرة.

ولعل أبرز الوافدات الجديدات في عام 2022 لا تحتل منصبًا بارزًا كرئيسة دولة أو سياسية تقليدية، كانت مهسا أميني (رقم 100)، 22 عامًا، التي أدت وفاتها أثناء احتجازها من قبل الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي إلى إشعال أكبر احتجاجات سياسية في إيران منذ ثورة 1979.