انت الان تتابع خبر مخرجات اجتماع وزير الداخلية ومحافظ واسط (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

ناقش وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخطط والإجراءات الأمنية في المحافظة.



وقال الشمري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "ناقشنا مع محافظ واسط خلال زيارتنا الى المحافظة جميع الخطط الأمنية وجولتنا شملت الدوائر الامنية في المحافظة"، مبينا اننا "ناقشنا أيضا قضية الحدود وتطوير العمل وخرجنا بنتائج إيجابية".

وأضاف، "وجود عدم من المحافظة والحكومة المحلية لتعزيز قدرات قيادة الشرطة والمرور ودوريات النجدة وأدامة البنى التحتية الخاصة بوزارة الداخلية".

الى ذلك، أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، في المؤتمر، ان المحافظة تشهد استقرار أمني، فيما بين ان هذه الزيارة ستعزز من امن واستقرار المحافظة.

وقال المياحي ان "زيارة وزير الداخلية الى المحافظة ستكون لها نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة".