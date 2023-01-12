انت الان تتابع خبر البدء بعملية فصل "توأم سيامي" عراقي في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان، أن "الفريق الطبي المشرف على العملية يتكون من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".وجاءت عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان ، ولمواصلة دعم أعمال البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وقال الدكتور الربيعة إن "العملية الجراحية من المتوقع أن تجرى على 6 مراحل وتستغرق 11 ساعة".

وأشار إلى أن "نسبة نجاح العملية 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن، وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء".



وبين أن "التوأم علي وعمر، خضعا لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل"، داعيًا المولى عز وجل أن "تتكلل العملية بالتوفيق والنجاح".

يذكر أن هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من العراق، وتعد الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990م، كما أن البرنامج قام بدراسة وتقييم 127 حالة من 23 دولة.