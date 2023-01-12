انت الان تتابع خبر السوداني: وجود أكثر من 1600 مشروع متلكّئ متراكم خلال 10 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث تسريع المشاريع التنموية المتلكئة".

وبحسب البيان، شدد رئيس الوزراء على "ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإتمام، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة".



وأكد السوداني "وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه".

وأشار رئيس الوزراء، إلى "وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها".