انت الان تتابع خبر السجن 10 سنوات بحق مخبر سري "كاذب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء، وورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات وفقآ لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



واضاف ان "المدان اعترف بقيامه بتقديم اخبار كاذب كمخبر سري امام جهاز مكافحة الارهاب ضد المشتكيين بأنهم من العناصر الارهابية ولهما علاقة بحادث قتل اشقائه، وتبين فيما بعد للمحكمة بانها غير صحيحة وانها اخبار كاذب وبسوء نية خلافاً لأحكام القانون".