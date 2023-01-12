انت الان تتابع خبر تحمل جوازاً اجنبياً ليس لها.. اعتقال مسافرة عراقية في مطار النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "ملاكات قسم اقامة وجوازات مطار النجف الدولي رصدت مسافرة عراقية تحمل جوازا اجنبيا غير عائد لها كانت تروم الدخول به الى البلاد، اذ تم القاء القبض عليها واحالتها على الجهات القضائية بعد اكمال الاجراءات القانونية بحقها".وأضاف البيان أن "الهدف من ذلك هو الحفاظ على امن وسلامة المواطن العراقي والاجنبي".