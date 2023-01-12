انت الان تتابع خبر أمطار وثلوج.. بيان مفصل لطقس العراق خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر يزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالي من البلاد".وأضافت الهيئة أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالي من البلاد".وتابعت أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأوضحت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".