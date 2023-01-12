انت الان تتابع خبر لماذا يدفع العراق 16 مليار دولار للشركات المستخرجة للنفط؟.. أسباب واحصائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقـال الباحث والخبير في مجال الطاقة، دريـد عبدالله، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "صادرات العراق مــن النفط الــخــام خــلال العام الماضي بلغت ملياراً و209 ملايين برميل، بقيمة 115 ملياراً و5 ملايين"، مبيناً أن "الشركات الأجنبية استخرجت نحو 70 % من النفط المصدر بنسبة تكاليف استخراج وصلت إلــى نحو 20% مـن سعر البيع"، لافتا إلى أن "العراق مطالب بأن يدفع للشركات المذكورة تكاليف استخراج تصل إلى 16 مليار دولار خلال هذه السنة في حال وصلت صادراته إلى 80 مليار دولار".

ونوه عبدالله أن "أعلى الواردات التي حصل عليها العراق خلال العام الماضي كانت في شهري أيار وحزيران، إذ بلغت نحو 11 ملياراً و505 ملايين دولار".

وأوضــح عبد الله أنــه "إلــى اليوم لم تصل واردات البلاد النفطية إلــى المستوى الــذي وصـلـت إليه في كانون الثاني من عام 1980، إذ صدر العراق حينها 93% من إنتاجه النفطي، بكمية بلغت 98 مليون برميل بسعر 35 دولاراً و35 سنتاً، أي بوارد شهري وصل إلى 3 مليارات و47 مليون دولار،

وأشار الخبير إلى أنه "بحساب تضخم الدولار من ذلك الحين وحتى 2023، يظهر أن واردات العراق الشهرية من النفط كانت قد وصلت إلى 12 ملياراً و45 مليون دولار بأسعار العام الحالي، مع فارق أن عدد السكان في ذلك أن الوقت بلغ 13 مليون نسمة".