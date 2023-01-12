انت الان تتابع خبر دراسة تحذر من النوم غير المنتظم: يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باحثون في الدراسة: "يمكن أن يكون الأمر بالتأكيد هو أن النساء في دراستنا اللواتي يعانين من أعراض الاكتئاب كان لديهن نوع مختلف من جدول النوم لأنهن كن مكتئبات أو أن اكتئابهن كان يسبب لهن أنماط نوم واستيقاظ غير منتظمة".وأوضحت ليزلي سوانسون، أستاذة مشاركة في الطب النفسي في جامعة ميتشيجان الأميركية، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة السبب والتأثير بين النوم والمزاج، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

واقترحت أن "النساء قد يكونن أكثر عرضة لأنماط نوم غير منتظمة مع تقدمهن في السن بسبب عوامل مثل التقاعد من العمل أو شيخوخة أجزاء الدماغ التي تتحكم في توقيت النوم".

وقالت سوانسون: "حتى التغييرات الطفيفة في توقيت النوم ، مثل تلك الناجمة عن تغيرات التوقيت الصيفي، يمكن أن تعطل إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، والتي بدورها يمكن أن تؤثر سلبًا على العوامل التي تسبب الاكتئاب والقلق وتدني الرفاهية. إيقاع الساعة البيولوجية لدينا هو الساعة الداخلية على مدار 24 ساعة التي تتحكم في إفراز هرمون الميلاتونين لتشجيع النوم.



بالنسبة للدراسة، حلل الباحثون أنماط النوم وقيموا الصحة النفسية لما يقرب من 1200 امرأة بعد سن اليأس تبلغ أعمارهن 65 عامًا في المتوسط.

لاحظ مؤلفو الدراسة أن كل ساعة من عدم انتظام مواعيد النوم زادت في فرص المرأة في التعرض لأعراض اكتئابية كبيرة بنسبة 68٪ وأعراض قلق كبيرة بنسبة 62٪.

ووجد الباحثون أن النوم كان غير منتظم بين النساء ذوي البشرة السمراء أكثر منه بين النساء البيض والصينيات واليابانيات.

وقالت سوانسون إن الحصول على نوم منتظم وعالي الجودة أمر ضروري للصحة البدنية والعقلية.

ونصحت بضبط ساعة منبه في الوقت نفسه كل صباح، سبعة أيام في الأسبوع، حتى بعد التقاعد للتأكد من أنك تستيقظي في نفس الوقت كل يوم وتدخلي في الضوء الساطع بأسرع ما يمكن بعد رنين المنبه.

أوضحت سوانسون أن التعرض للضوء الساطع يرسل إشارة قوية إلى ساعتك البيولوجية حول الوقت الذي يجب أن تستيقظي أو تنامي فيه.