انت الان تتابع خبر عالمياً.. ارتفاع اسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1883.95 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1886.50 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.



وساهم ضعف الدولار بجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

ويبقى تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8% إلى 23.60 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1072.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1775.34 دولارًا.

