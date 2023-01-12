انت الان تتابع خبر الانبار.. الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة على القوات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الإرهابي ألقى القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الأمنية والتي أدت إلى إصابة عدد منهم".

وأضاف أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الإرهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".