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الانبار.. الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة على القوات الأمنية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الإرهابي ألقى القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الأمنية والتي أدت إلى إصابة عدد منهم".

وأضاف أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الإرهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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