انت الان تتابع خبر بينهم إرهابيون.. الإطاحة بـ 36 متهما في أربع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات الانبار وكركوك وبغداد وغربي نينوى".

وأضافت: "حيث تم إلقاء القبض على7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي وراوة والمحمودية وزمار والدورة و29 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات".



وأتم البيان: "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً".