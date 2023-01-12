انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 3.6 تضرب السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في تقرير تابعته، الخليج 365، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت في تمام الساعة 01:49:00 من فجر اليوم هزة أرضية شمال غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية وقد بلغت قوتها (3،6) درجة".وأضاف التقرير أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".