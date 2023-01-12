مواجهة النجوم.. تذكرة "فوق الخيال" تحقق رقماً قياسياً جديداً

وقال رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر قائلا: "الحمدالله، ويا رب أكثر وأكثر".

وكان تركي آل الشيخ أوضح عبر تويتر أن "رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية (فوق الخيال) بـ10 ملايين ريال".



وطرحت تذاكر المباراة، الأحد، وقال آل الشيخ إن طلبات للحصول عليها تجاوزت المليون طلب.

وأعلن المسؤول السعودي عن مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" للمباراة، ستمنح صاحبها ميزات كبرى خلال اللقاء. وأكد سان جرمان، الإثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الاخير.



وتثير المباراة اهتماما واسعا بالنظر إلى أنها قد تشهد مواجهة بين نجم سان جرمان ليونيل ميسي، المتوج بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، و"غريمه" اللدود كريستيانو رونالدو.

وكان "الدون" انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025، مقدرة بـ200 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي.