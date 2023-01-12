شكرا لقرائتكم خبر عن جهود بارزة للتحالف الوطنى فى دعم وتمكين الفئات الاكثر احتياجا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى ، والذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

وأكدت نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حديثها عن التحالف بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني، قائلة "البداية كانت مارس الماضى، من خلال استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقا، حيث تم الوصول إلى 30 مليون مواطن مصري وساعدنا في ذلك وجود قاعدة بيانات موحدة، كانت تضم 37.4 مليون مواطن للمواطنين الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة وجود طموح في استدامة هذا الإنجاز وانضمام كيانات أكثر الى التحالف ليصل الى 30 كيان تحت مظلة التحالف الوطني.

وتمثلت أبرز الجهود التي قام بها التحالف في:

-الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه.

-توفير فرص عمل والاهتمام بمشروعات كثيفة العمالة، وملف تنمية الثروة الحيوانية واحلال السلالات.

-توفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة.

-الوصول إلى 5 ملايين مواطن في مجال الصحة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء.

-الوصول لـ20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية.

-تقديم مبادرة "ازرع" لتمكين صغار المزارعين باستهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون أردب.

-قوافل ستر وعافية استهدفت 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور في 2022.

-تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليون مواطن

-خدمة أكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات.

-مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان من أرض مصر.

-الوصول إلى 1.5 مليون مواطن شهريا لضمان الحماية الاجتماعية، و25 مليون مواطن بشكل موسمي.

-تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليار جنيه،

-تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه،

-تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه مصري.

تقديم خدمات لأمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد بتكلفة 875 مليون جنيه مصري

-تنفيذ 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه.

-تسليم 570 مشروع كشك بضاعة بتكلفة 14 مليون جنيه تسليمه للمستفيد شامل البضاعة.

-فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ويستهدف التحالف فى 2023 ارتفاع سقف طموح التحالف من خلال الخطة تستهدف 14 مليار جنيه في 2023، تشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزراع، بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي، و5 ملايين مواطن في ملف الصحة، وتسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.