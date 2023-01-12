شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية": العمل الأهلى داعم للمهام التنموية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على التحدث بلسان الواقع والمصداقية، خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي اعتاد التعامل بها مع الشعب المصري، للتعريف بكافة التحديات ووقائع الأمور.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة تبذل حجم كبير من الجهود التنموية، ولكن مع التداعيات العالمية وآثاره السلبية، والعوامل الخارجية التي ليس لمصر بها دخل، ولكن تأثرت بها شأنها شأن باقي الدول، قائلا "مش منطقي يكون هذا الحجم من الجهود والمواطن لايشعر بها نتيجة أزمات وعوامل خارجية وقصور داخلي في استجلاء الحقائق للمواطنين ...كما أنه لابد من التصدي لأي محاولة لنشر الشائعات وخلق حالة من الفتنة".

وأشار "درويش"، إلى أن العمل الأهلي له دور مهم وحيوي بمعاونة الدولة في مهامها التنموية والاجتماعية وتمثل نقطة فارقة بالنسبة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني، بنهاية 2022 أكبر تجمع تنظيمى مستقل لمنظمات المجتمع المدنى ليمثل المظلة الرئيسية التى تعمل تحتها 30 ألف مؤسسة وجمعية للعمل الأهلى لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، وتمثل الهدف من إنشاء التحالف ضمان مساهمة كافة الأطراف بفعالية فى تنمية المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها فى المجالات المختلفة.

وشملت أوجه الدعم التى قدمها التحالف الدعم الصحى من خلال القوافل الطبية ودعم المنشآت الصحية، كما تم تقديم الدعم النقدى للمستحقين الأولى بالرعاية بصورة دورية ودعم استثنائى للمتضررين من تداعيات الجائحة أو السيول ودعم غذائى متمثل فى قوافل السلع ومنافذ الطعام والتغذية المدرسية وتدخلات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل والقرى.